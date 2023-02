SuperEnalotto, vincita record: 4 milioni a Città di Castello

SuperEnalotto

Città di Castello (Perugia), 16 febbraio 2023 – C’è un nuovo milionario, da ieri sera, in Altotevere: una maxi vincita con una quota da oltre 4 milioni di euro è stata centrata a Città di Castello al Gold Caffè di Promano. Al Superenalotto è stato realizzato il "6" da 371 milioni di euro con un sistema di 90 quote da 5 euro e nella caccia al tesoro dei nuovi milionari finisce anche Città di Castello dove è stata giocata una delle quote vincenti. Il 6 mancava dal 22 maggio del 2021: la sestina vincente del Superenalotto: 52-1-66-47-38–56; numero Jolly 72; numero Superstar 23. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri con l’estrazione e la relativa super vincita: il 6 con il jackpot era il più alto di sempre e del mondo. Nelle località italiane degli esercizi commerciali dove sono state vendute le 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal che hanno fruttato la vincita record di oltre 371 milioni c’è anche Città di Castello con una quota che è stata giocata al Gold Caffè di via Romana a Promano, nella zona a sud, un locale con bar, pizzeria, giornali e tabacchi...