Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni. Vincite a Firenze, Grosseto, Perugia e Spezia

Cronaca

Luoghi del cuore Fai, ecco i premiati in Toscana, Umbria e Liguria

In Toscana è arrivata 43esima la chiesa di San Miniato di Calamecca, in provincia di Pistoia, in Umbria vince il sentiero degli ulivi tra Assisi e Spoleto. In provincia di La Spezia il borgo di Reggimonti è luogo del cuore