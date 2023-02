SuperEnalotto a Spezia, via dei Mille baciata dalla fortuna: vinti oltre 12 milioni

Quello del Superenalotto è uno dei giochi più gettonati

La Spezia, 16 febbraio 2023 – La volete sapere la combinazione della felicità? Eccola qua: 1-38-47-52-56-66. Sei numeri, uno di fila all’altro. Altro che gioie dello spirito. E’ nella matematica, e nell’insondabile casualità delle sequenze che essa dispiega, che si cela la formula vincente dell’eterna beatitudine. E ancora una volta lo Spezzino conferma di essere la terra ’benedetta’, quella dove anche i sogni più impensabili trovano magicamente la loro destinazione. L’ora ’x’ è più o meno la stessa: dodici minuti dopo le 21. Tanto è bastato ai fortunati, baciati dalla dea bendata, per capire di essere i protagonisti di un miracolo chiamato ’sistema vincente’. Anzi, sistemone. Parliamo di Superenalotto, ovviamente. Ieri sera è stato battuto ogni record: una vincita da 371 milioni e 287mila euro (oltre agli spiccioli): una cifra mai raggiunta prima e realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca della Sisal. Novanta quote da 5 euro ciascuna, acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi riproposte ai giocatori. Tre di loro sono spezzini e hanno staccato il biglietto vincente, quello capace di cambiare il corso di un’intera esistenza, in una ricevitoria di via dei Mille, in pieno centro, a due passi da piazza del Mercato. Ai...