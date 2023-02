SuperEnalotto a Grosseto, vinti 4 milioni a una pizzeria di Braccagni

Giuseppe De Masi insieme alla moglie Ludovica Papa, che è in dolce attesa

Grosseto, 16 febbraio 2023 – “Certo che sono emozionato, all’inizio pensavo che fosse uno scherzo, una truffa. Ma poi sono sceso in pizzeria ho controllato il terminale e ho visto per prima cosa che il montepremi del Jackpot si era abbassato e che quindi la vincita del SuperEnalotto c’era stata (371 milioni) e poi che una delle quote, (costata al giocatore 5 euro), che avevo venduto era proprio una delle 90 del sistema che ha fruttato questa vittoria straordinaria". E’ emozionato Giuseppe De Masi che, insieme alla moglie Ludovica Papa, gestisce il bar pizzeria "Interno 44" che si trova in via Anita Garibaldi nel centro commerciale di Braccagni, frazione che si trova a una manciata di chilometri da Grosseto. Giuseppe ha venduto la fortunata schedina (dal costo di 5 euro), che rappresenta una delle 90 quote che si sono aggiudicate il Jackpot, ovvero 371 milioni di euro. E al fortunato grossetano andranno 4 milioni di euro. Ma ha un’idea di chi possa avere vinto? "Onestamente proprio no. Le estrazioni ci sono il martedì e il giovedì, quindi questa schedina del sistema l’ho venduta o mercoledì o oggi (ieri per chi legge, Ndr). Io venderò una media di 25 schedine al giorno...