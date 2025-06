Il sound di Nello Salza. Al via ’Musica in mare’

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA"Musica di mare" debutta con la tromba di Nello Salza e il talk show con il giornalista Vittorio Introcaso. Oggi a Castiglione della Pescaia il primo concerto del festival organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. La quarta edizione della rassegna si apre alle 18.45 in piazza Solti con Nello Salza e la sua inconfondibile tromba, che ha segnato le colonne sonore dei più celebri film di Ennio Morricone e di tanti altri capolavori del cinema italiano. Non solo musica, ma anche talk show, come prevede la formula del "salotto musicale" del festival. A condurre il talk – un’occasione per ascoltare, tra un brano e l’altro, i tanti aneddoti di Nello Salza sul mondo del cinema – sarà il giornalista Vittorio Introcaso. Il concerto è a ingresso gratuito (per informazioni: [email protected]; 0564 933678; 328 7018626; www.agimusgrosseto.it). Nello Salza è definito dalla critica "La tromba del cinema" per la sua importante attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Rende omaggio alle più affascinanti e indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. La tromba di Salza e l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" propongono al pubblico un repertorio unico con tanto di aneddoti, notizie e curiosità raccontate dallo stesso Salza. "La tromba del cinema – Omaggio a Ennio Morricone" è stato eseguito nei più importanti teatri nazionali e internazionali e in location come la Città del Vaticano e l’Auditorium di Roma, a Bangkok, in Cina, negli Stati Uniti. Nello Salza ha interpretato oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista, 250 delle quali scritte da Ennio Morricone, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1984. Nel 1997 ha inciso con Nicola Piovani la colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Benigni, premiata con l’Oscar nel 1999. Un’altra statuetta è arrivata nel 2015 per la colonna sonora del film "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino, composta da Morricone. Salza ha collaborato – tra gli altri – anche con Luis Bacalov, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. Nel 2021 si è esibito come ospite al Festival di Sanremo.