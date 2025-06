Misericordia, servono due mezzi per trasporto sociale e sanitario

MONTE ARGENTARIOLa Misericordia di Porto Santo Stefano cerca sponsor per l’acquisto di due veicoli per il trasporto sociale e sanitario. La Confraternita, impegnata nel fornire assistenza sanitaria, soccorso e supporto alle persone più fragili della comunità, è alla ricerca di fondi da chi voglia contribuire all’acquisto di due nuovi mezzi specializzati per migliorare i servizi di assistenza e trasporto sociale, garantendo maggiore sicurezza, comfort e affidabilità alle persone bisognose. In particolare, un Fiat Doblò dotato di una pedana per la salita e la discesa di carrozzine e un’autovettura destinata al trasporto di soggetti da accompagnare per chemioterapie, radioterapie e visite mediche. Il bando è rivolto a imprese, associazioni, enti o privati interessati a sostenere questa causa attraverso sponsorizzazioni o contributi, che saranno utilizzati esclusivamente per l’acquisto e l’allestimento dei veicoli. (Per donazioni: Bonifico sul conto con Iban: IT24A0885172300000000031380 intestato a Confraternita di Misericordia). Nel frattempo sono usciti i risultati della raccolta relativa all’anno 2024 grazie al 5 per mille, che è stata di 6.622,45 euro. "Un risultato che ci riempie di gratitudine", dice il governatore Roberto Cerulli (foto).