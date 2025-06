Orbetello Book prize. Stasera cala il sipario. Tributo per Ben Pastor

ORBETELLO

Arriva il grande giorno, ai Giardini Chiusi di Orbetello. Serata finale, per l’Orbetello Book Prize, dopo due giorni di incontri con gli autori protagonisti di questa quarta edizione. L’appuntamento si aprirà alle 19 con Paolo Di Paolo, presidente della giuria di selezione del Premio, che intervisterà Ben Pastor, a cui consegnerà il Tributo alla Carriera. Pastor è romana di nascita con padre abruzzese di Bisenti, ma ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. "In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor - la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore". Seguendo il programma della serata, a questo punto la consegna del tributo alla carriera lascerà il posto alla premiazione del romanzo vincitore di questa edizione. A sceglierlo è stata la giuria composta dagli Amici del Parco della lettura, ovvero centoventi giurati iscritti all’iniziativa, che hanno selezionato il migliore tra i tre finalisti proposto dalla giuria di selezione presieduta da Di Paolo e composta da Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, e Giorgio Razzoli. A salire sul palco saranno quindi i tre finalisti, che nelle serate precedenti hanno presentato la loro opera al pubblico: Enzo Fileno Carabba con L’arca di Noè (Ponte alle grazie); Paola Mastrocola con Il Dio del fuoco (Einaudi); Romana Petri con La ragazza di Savannah (Mondadori). Infine, la consegna della menzione speciale a Nikolai Prestìa per La coscienza delle piante (Marsilio). Il premio consegnato ai vincitori sarà una scultura che riproduce fedelmente la parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini Chiusi, realizzata da uno storico artigiano orbetellano, Ilio Campidonico. Le letture saranno di nuovo affidate a Marialetizia Cannas e Stefano Goracci. A condurre la serata sarà infine Carola Carulli giornalista, conduttrice Tg2 RAI e scrittrice. "Ho riscontrato grande calore e partecipazione del pubblico - dichiara Carulli, – e di anno in anno dal palco vedo crescere questo Premio nella cornice dei Giardini Chiusi, grazie a un pubblico che, si capisce, si sente partecipe e protagonista di un evento che cattura l’attenzione di lettori e lettrici".

Riccardo Bruni