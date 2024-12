Studenti fuori sede: nuove opportunità per trovare casa a Firenze. Ecco come

Firenze, 4 dicembre 2024 – Risposte concrete per dare una mano ai sempre più numerosi studenti fuori sede che, a Firenze, non riescono a trovare una casa.

L’Università di Firenze ha deciso di aderire a GenerAzione Casa, progetto di supporto abitativo promosso dalla Fondazione Destination Florence e dal Comune di Firenze, con l’aiuto delle associazioni Auser Laboratorio Casa e Cooperativa Il Girasole.

Il progetto si articola sotto vari aspetti per favorire il soggiorno in città a prezzi agevolati di universitari non residenti. L’iniziativa è inquadrata nel più ampio progetto Belong di Fondazione Destination Florence, volto ad accogliere e sostenere i giovani che hanno scelto Firenze come destinazione di studio o lavoro.

La principale opzione offre un modello di ospitalità da parte di un residente o di una famiglia nei confronti di una studentessa o studente a cui viene offerta una stanza disponibile all’interno della propria casa: all’ospite non è richiesto il pagamento di un affitto, ma un contributo per le spese dell’appartamento e di collaborare alla gestione dell’abitazione, in un’ottica di scambio e relazione culturale e intergenerazionale. Auser Laboratorio Casa è impegnato nella selezione dei candidati (ospiti e ospitanti) per la co-abitazione e nel supporto lungo tutto il percorso di convivenza.

Una seconda opzione consiste invece nella messa a disposizione, attraverso le attività della Cooperativa Il Girasole, di appartamenti da condividere fra studenti: la cooperativa fornisce le garanzie ai proprietari per la caparra e per le utenze e subaffitta agli studenti stanze o posti letto ad affitto calmierato. L’obiettivo di questo progetto è reperire almeno un appartamento per quartiere, in modo da favorire una presenza degli studenti distribuita in città e dislocata vicino alle varie sedi universitarie.

Esiste anche l’opportunità di stanze singole all’interno del nuovo complesso Senior Housing Villaggio Novoli (ideato e gestito dal Consorzio Fabrica), che prevede anch’essa un affitto calmierato, oltre alla partecipazione ad eventi sociali della residenza.

In relazione a queste nuove progettualità sull'abitare, i residenti interessati a partecipare e gli studenti in cerca di alloggio possono far pervenire l’offerta o la richiesta attraverso i canali ufficiali del progetto Belong ([email protected]).

“Il progetto GenerAzione Casa di Fondazione Destination Florence è un esempio di azione concreta e originale - ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci, – per tentare di affrontare l’esigenza di abitazioni a prezzi accessibili più volte segnalata con comprensibile urgenza da studentesse e studenti. Diffonderemo con tutti nostri strumenti informativi l’iniziativa presso la nostra comunità universitaria anche per i positivi connotati sociali che presenta, sottolineando la varietà di opzioni suggerite per dare una risposta dignitosa a chi ha scelto di studiare a Firenze e cerca un alloggio”.

“Generazione Casa è un progetto innovativo che vuole facilitare la ricerca di soluzioni abitative alla portata di tutti, puntando a far dialogare generazioni diverse”, aggiungono gli assessori comunali alla Casa Nicola Paulesu e all’Università Dario Danti. “Quella della casa è una priorità, per una cit