Stadio di Firenze, Funaro: “Avanti con i lavori mantenendo la squadra al Franchi”

Firenze, 3 dicembre 2024 – «Come avevamo già preannunciato da parte nostra c'era la volontà di mantenere la possibilità di andare avanti con i lavori e del mantenimento della squadra al Franchi per poter continuare anche nel prossimo campionato. Continueremo in questa direzione». Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, dopo la riunione in Prefettura sull'andamento dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. «Noi ora - ha aggiunto Funaro - dovremo portare una variante del progetto per fare in modo di completare il finanziamento attuale del primo lotto» entro il 2026, «stagione tra l'altro nella quale ricorrerà il centenario e la nostra volontà è quella di arrivare ad avere quella capienza dei 35mila posti per poter festeggiare». Funaro ha poi spiegato che l'obiettivo è, dopo aver «completato il primo lotto che riguarda il completamento della curva Fiesole e un pezzo della Maratona, avviare il secondo lotto e la fase successiva per il completamento dei lavori. Prendendo la decisione di rimanere al Franchi», ha concluso la sindaca, «la conformazione di dove vanno i tifosi oggi rimane la stessa fino al 2026. Si lavora a step successivi quindi a oggi i tifosi rimangono dove sono poi quando si è concluso questo lotto andiamo a intervenire sulle altre parti dello stadio per cui non c'è una promiscuità tra una parte e l'altra dello stadio dei lavori»