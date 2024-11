Restyling Franchi, entra in scena Commisso. Funaro: “Passo importante”

Firenze, 30 novembre 2024 - La notizia è di quelle importanti. Rocco Commisso potrebbe essere interessato a partecipare al restyling del Franchi. Giovedì scorso è partita la mail della Fiorentina diretta a Palazzo Vecchio. Mittente il direttore generale del club viola Alessandro Ferrari, su chiaro input di Rocco Commisso che ha fatto richiesta di accesso alla documentazione di appalto in vista di un bando per il project financing sullo stadio Franchi di Firenze, quest'ultimo da mesi sottoposto a lavori di restyling.

La notizia è stata riportata stamani dal Corriere Fiorentino ed è stata confermata in giornata dalla stessa Fiorentina e dal Comune di Firenze. Con questa iniziativa il proprietario del club viola potrebbe intervenire economicamente per aiutare a trovare i fondi che mancano al completamento della riqualificazione dello stadio Franchi e, dunque, a una conseguente accelerazione dei lavori. Al momento è appaltato solo il cosiddetto 'corpo principale', dunque la costruzione di una nuova Curva Fiesole e di parte del settore Maratona. Il 'lotto 1' invece, per cui esistono fondi messi a disposizione dal ministero della Cultura, consentirà di costruire anche una nuova curva Ferrovia, ma di coprire solo la Curva Fiesole, mentre l'intervento del presidente Rocco Commisso, farebbe sì che la riqualificazione dello stadio Franchi sarebbe completa, con copertura totale dell'impianto di Pierluigi Nervi, inaugurato nel 1931. Commisso prima di investire (si parla di 50 milioni circa) vuol comunque vederci chiaro sui tempi di consegna e sulla convenzione in stile Juventus, con canone ridotto e l’ipotesi di un affitto per 40 anni.

In serata è arrivata anche la risposta della sindaca Sara Funaro: "Ci è arrivata la lettera della Fiorentina che richiede la documentazione necessaria da parte nostra per avviare una collaborazione. Su questo è al lavoro la nostra direttrice Lucia Bartoli, per fornire tutte quelle che sono le informazioni e i documenti necessari. Questo è un passo importante nel percorso di confronto e dialogo che abbiamo avviato con la Fiorentina, con il presidente Rocco Commisso e con il direttore Alessandro Ferrari. Quando avremo altri elementi e aggiornamenti lo faremo sapere. Noi continuiamo a lavorare tutti insieme nell’interesse della città, della Fiorentina e dei tifosi".