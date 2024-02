Allerta meteo, sospesa la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza

Firenze, 23 febbraio 2024 – Ancora disagi per chi viaggia in treno nel tratto Borgo San Lorenzo-Faenza. Per avverse condizioni meteo, i treni percorrenti quella linea potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. E' inoltre sospesa la circolazione tra le stazioni di Marradi e Faenza.

Una situazione che si ripete ormai ogni volta che c'è maltempo in quella zona. La linea Faentina è stata riaperta nemmeno due mesi fa, dopo essere stata interrotta da maggio 2023 per l’alluvione che ha causato nella zona oltre 250 frane. I lavori di Rfi erano stati conclusi già a luglio 2023, ma alcuni movimenti franosi ancora attivi nelle aree limitrofe, che avrebbero potuto nuovamente coinvolgere la linea, avevano richiesto un ulteriore rinvio.

L'area è da allora monitorata con un sistema ad hoc, che prevede l’utilizzo del Sanf, il Sistema di allertamento nazionale per la previsione del possibile innesco di fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria. Si tratta di strumento di supporto all’organizzazione delle attività di vigilanza straordinaria in caso di allerte meteo realizzato in collaborazione con il Cnr Irpi, uno dei più importanti centri di competenza del Dipartimento della protezione civile. Al verificarsi di precipitazioni significative il sistema invia specifici alert alla sala operativa responsabile della circolazione ferroviaria in quel territorio, consentendo di sospendere il passaggio dei treni in anticipo rispetto a potenziali movimenti franosi. La ripresa della circolazione ferroviaria avviene solo a seguito del cessato allarme e dei controlli da parte dei tecnici di Rfi lungo l’intera tratta interessata.

A seguito dell'allerta meteo e del conseguente rischio di nuove frane la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza è stata dunque sospesa, con ripercussioni sulla linea Borgo San Lorenzo-Faenza.

Intanto, ripartono invece da lunedì 26 febbraio, i collegamenti regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello, in quanto sono stati conclusi i lavori al bivio Olmatello. Contestualmente, i treni a cui erano state aggiunte le fermate straordinarie di S. Donnino, Le Piagge e Lastra a Signa torneranno a circolare con la normale programmazione. In particolare i regionali 18377, 18315, 18317, 18266, 18272 e 18289 non effettueranno più fermata a S. Donnino, i regionali 18283, 18409 e 18415 non fermeranno a S. Donnino e Le Piagge e il regionale 18204 non effettuerà più fermata a Lastra a Signa.