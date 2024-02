Treni: guasto sulla linea Faentina. Mattinata di passione per i pendolari del Mugello

Mugello (Firenze), 22 febbraio 2024 - Ennesima mattinata da dimenticare per i pendolari del Mugello, con la Faentina bloccata per un guasto tra Crespino e Brisighella. Il sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, si sfoga su Facebook per la “totale assenza di comunicazioni” ai pendolari, “alcuni dei quali costretti a tornare a casa per prendere l’auto”. Segnalati ritardi fino a 90 minuti. Il sindaco invita i cittadini a raccontare quel che loro è accaduto, in modo poi da poter fare una segnalazione collettiva alla Regione e a Trenitalia.

Racconta Massimo, un pendolare: “Il treno proveniente da Marradi non è mai arrivato a Borgo. Sarebbe dovuto arrivare alle 7,15 per poi ripartire per Firenze alle 7,23. La comunicazione in stazione di guasto alla linea e di sospensione della circolazione fino a orario da destinarsi è arrivata solo alle 7,45”.

Stamani c’è stato pure un guasto alla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Dalle 8, fa sapere Trenitalia, la circolazione è in graduale ripresa. Trenitalia suggerisce di cercare le informazioni sul proprio treno qui.