Arezzo, 26 giugno 2025 – Cane si perde di notte sulla A/1: JANE salvata dalla Polizia di Stato

Jane, una cagnolona di grossa taglia, è stata salvata dalla Polizia di Stato di Arezzo mentre, impaurita e confusa, correva sull’Autostrada A/1 col rischio di venire travolta o provocare un incidente.

Nella notte della scorsa domenica, gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, durante il normale servizio di pattugliamento dell’autosole, sono stati attivati dal Centro Operativo di Firenze, dove era giunta la segnalazione della presenza di un cane nel tratto tra Valdichiana e Valdarno.

I poliziotti, nonostante la forte pioggia in atto, dopo averlo individuato, prima hanno rallentato il traffico come una “safety car” e poi, a traffico fermo, hanno acciuffato e tratto in salvo il cane, che, dopo un'iniziale e comprensibile diffidenza dovuta allo spavento, ha, piano piano, iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori, accettando volentieri coccole e carezze.

Stabilita la confidenza, gli agenti, grazie alla medaglietta che aveva al collo, hanno contattato il proprietario, che si è precipitato in caserma per riabbracciare il suo amato animale.

Esserci sempre, il motto della Polizia di Stato, anche questa volta è stato onorato e così, la disavventura di Jane, grazie alla prontezza e alla capacità operativa del personale della Polizia Stradale intervenuto, si è trasformata in una bella storia da raccontare.