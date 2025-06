Wall Street English festeggia 53 anni di attività

Pisa, 26 giugno - Più di mezzo secolo di vita e migliaia di persone formate, che ha costruito un legame fortissimo con il territorio. Wall Street English Pisa festeggia 53 anni di attività e lo fa con una grande festa aperta alla cittadinanza in programma domani, verdì 27 giugno, dalle 16 alle 20 nella sede di via Cesare Battisti 35. Un traguardo speciale per la scuola pisana, parte del network internazionale fondato nel 1972, ormai diventata un punto di riferimento per l’apprendimento della lingua inglese nella città della Torre. Un anniversario che non è solo celebrazione del passato, ma anche uno slancio verso il futuro, tra innovazione didattica, nuove collaborazioni e attenzione al tessuto sociale e sportivo locale.

Da quest’anno, infatti, Wall Street English Pisa è anche sponsor ufficiale del Pisa Beach Soccer, la squadra che rappresenta la città nel massimo campionato italiano di questa disciplina. Un sostegno, spiega una nota della scuola, "che testimonia l’impegno del centro non solo nella formazione linguistica, ma anche nella promozione di valori condivisi come spirito di squadra, dedizione e identità territoriale: la partnership con il club pisano unisce così due mondi apparentemente lontani – lo studio e lo sport – ma entrambi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni". “Abbiamo scelto di sostenere il Pisa Beach Soccer perché crediamo nello sport come veicolo educativo e aggregativo – spiegano i responsabili del centro – e perché condividiamo con la squadra un forte legame con la città e con i suoi giovani". La festa di venerdì 27 giugno sarà aperta a studenti, ex studenti, famiglie, amici e curiosi. Il programma prevede testimonianze dal vivo, mini-lezioni interattive, quiz linguistici, giochi di gruppo e uno spazio informale per conversare in inglese. Un’occasione per ritrovarsi, conoscere nuovi percorsi formativi e scoprire da vicino il metodo blended che ha permesso a migliaia di persone di apprendere l’inglese in modo naturale, flessibile e personalizzato. Un anniversario da festeggiare tra lingua, sport, passione e comunità. Perché imparare l’inglese oggi significa anche far parte di un mondo più aperto, dinamico e connesso con le realtà del proprio territorio. L'ingresso è gratuito. Contatti: 050 2200205 – [email protected].