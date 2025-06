Il volo parte 14 ore in ritardo: notte in aeroporto per i passeggeri del volo Tirana-Pisa

Pisa, 26 giugno 2025 – Una odissea quella vissuta in queste ore dai passeggeri del volo Ryanair FR8391 in partenza ieri, 25 giugno, dall’aeroporto di Tirana, in Albania, e diretto a Pisa, volo partito con quasi 14 ore di ritardo tra problemi tecnici e viaggiatori “abbandonati a se stessi”. A denunciare il caso RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che sta ricevendo le richieste di aiuto degli utenti rimasti bloccati in aeroporto. Arrivati ieri al Tirana International Airport i passeggeri, la cui partenza era prevista per le 18,25, scoprono che, a causa di un problema tecnico, la partenza sarebbe stata posticipata.

Passano le ore tra “attese estenuanti, stress e scarse informazioni”, denunciano i viaggiatori. I passeggeri sono così stati costretti a passare la notte in aeroporto, senza ricevere – secondo le denunce raccolte da RimborsoAlVolo – adeguata assistenza né comunicazioni precise circa l’effettivo orario di ripartenza.

Solo alle 8,21 di oggi, giovedì 26 giugno, i viaggiatori sono riusciti a decollare, arrivando all’aeroporto di Pisa alle 9,50, con 13 ore e 45 minuti di ritardo. I viaggiatori coinvolti nel disservizio possono tuttavia attivarsi per far valere i diritti riconosciuti dalla normativa europea, ed ottenere il risarcimento economico previsto dal Regolamento Ce 261/2004.