Sorgane, la frazione divisa in due: "Rischio collasso per il traffico"

Anche in vista dei lavori della tramvia tra il viale Europa e via del Pian di Ripoli, "Sorgane ha bisogno di altre strade di accesso o uscita, o rischia il collasso di traffico". Il consigliere comunale fiorentino Francesco Casini (Italia Viva) nonché ex sindaco di Bagno a Ripoli ha chiesto a Palazzo Vecchio una seconda via di uscita dal quartiere diviso a metà tra l’amministrazione ripolese e quella fiorentina.

Al momento, l’unica via di accesso è via di Ripoli per chi proviene da Firenze passando da piazza di Badia e per chi viene da Bagno a Ripoli passando davanti la pieve. La via di uscita è unica: via del Cimitero del Pino. Una strada stretta, a senso unico verso il viale Europa con l’incrocio regolato da un semaforo. Già ora nelle ore di punta si creano lunghe code che bloccano un quartiere sempre più apprezzato e popoloso.

Quando ci saranno i cantieri del tram, chiede Casini, che succederà? "La situazione già critica rischia di peggiorare con inevitabili ripercussioni su via di Ripoli e piazza Rodolico – dice il consigliere di IV -. Serve uno sbocco alternativo anche per garantire interventi in caso di emergenza". Propone una via di collegamento diretta con via Chiantigiana, via di Ripoli o via Roma, "anche come soluzione solo provvisoria per il periodo dei lavori tramviari".

Alla sua domanda ha risposto l’assessore fiorentino alla mobilità Andrea Giorgio, rimandando ai colleghi di Bagno a Ripoli: "Nel progetto tram non è contemplata una nuova viabilità – ha confermato -. Via de Gasperi, anche come possibilità di sbocco, è di pertinenza ripolese ed è un discorso inserito nel percorso di partecipazione Rigenera Sorgane. Nell’ultima interlocuzione coi colleghi di Bagno a Ripoli del 2023 si parlava di un progetto definitivo in dirittura d’arrivo".

Ma il sindaco ripolese Francesco Pignotti si svicola: "Dell’ennesima schermaglia tra il consigliere Casini e la giunta di Firenze non mi interessa. Né posso occuparmi del territorio fiorentino. Per quanto riguarda Bagno a Ripoli, rassicuro i cittadini che il progetto Rigenera Sorgane, che ripenserà tutta la frazione, andrà avanti e darà risposta anche sul tema della viabilità".