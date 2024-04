Solidarietà, i rider di Just Eat consegnano i pasti alla Fondazione Caritas di Firenze

Firenze, 10 aprile 2024 – Un grande gesto. Lunedì sera gli ospiti della Casa di San Paolino hanno cenato con burrito e nachos. Lo speciale menu è stato donato alle 95 persone tra donne, bambini, uomini e anziani, che sono accolte nella struttura gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze da parte di Just Eat, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery. A preparare i pasti, con alcuni dei piatti presenti nel proprio menu, ci ha pensato il ristorante Ktchn Lab di Firenze. A consegnare il pasto sono stati 8 rider dell'azienda. Si rinnova così la collaborazione tra Just Eat e Caritas per aiutare le comunità locali più bisognose. “Ringraziamo Just Eat, il ristorante Ktchn Lab e i rider che hanno permesso ai nostri ospiti di avere un pasto speciale” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. “Iniziative come questa sono per noi un importante contributo e ci permettono di creare una rete di solidarietà che coinvolge anche le aziende private e rafforza il tessuto sociale”.