Signa, nuove opportunità di lavoro

Prosegue la selezione di personale della Aep Ticketing Solutions per la sua sede di Signa (Fi). L’azienda è in cerca di cinque nuove risorse: un software test engineer, un system engineer, un payment application software developer, un Emv Et-pass full stack developer e un senior firmware team leader. Per tutte le posizioni aperte è richiesta la domiciliazione in zone limitrofe alla sede principale che si trova a Signa. "In particolare, per la posizione di system engineer, stiamo cercando una persona che conosca la lingua francese (livello B1) e inglese (livello B1) – precisa Claudia Fabiani (nella foto), human resources manager di Aep –. Andrà a occuparsi dell’integrazione dei sottosistemi parte della bigliettazione elettronica, supervisionando i test e coordinando i rilasci di tutti i componenti in campo". Chi volesse avere altre informazioni su ruolo richiesto, requisiti indispensabili e condizioni offerte può trovarle sul sito www.aep-italia.it, nella sezione ’Lavora con noi’. Per far pervenire la candidatura per una delle posizioni aperte (o anche solo inoltrare la candidatura per future selezioni) è possibile inviare una mail, completa di curriculum vitae, a [email protected] o accedendo al sito www.aep-italia.it.

Li.Cia.