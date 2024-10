Sicurezza stradale, iniziati i lavori sull’incrocio tra viale Righi, via Nullo e via Ojetti

Firenze, 2 ottobre 2024 - Ancora un intervento per la sicurezza stradale dei pedoni e la fluidificazione del traffico. Si tratta di quello appena iniziato all’intersezione tra viale Righi, via Nullo e via Ojetti. “Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza stradale, in particolare dei pedoni, e per il miglioramento della viabilità – commenta l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio -. Anche questo intervento, come gli altri realizzati e progettati, è stato deciso sulla base dei report della polizia municipale sugli incidenti. La nuova rotatoria semplificherà l’incrocio con un miglioramento anche della circolazione”.

L’intersezione, per come è fatta, infatti risulta complessa e con diversi punti di conflitto in attraversamento particolarmente pericolosi. La rotatoria, del diametro esterno pari a circa 50 metri, ridurrà i punti di conflitto e impedirirà manovre non consentite da parte degli utenti, garantendo quindi un incremento del livello di sicurezza sia per il traffico veicolare che per quello ciclo-pedonale. Per far sì che la rotatoria induca un naturale rallentamento nei veicoli, è risultato necessario prevedere la rimozione di 7 alberi (2 pini, 4 platani e una acacia) che verranno sostituiti con la piantumazione di un numero molto superiore di alberature, ovvero 29 nuovi esemplari tra tigli, platani, ornielli e alberi di Giuda. Al termine dell'intervento ci sarà un aumento dell’area verde rispetto a quella asfaltata di circa 130 metri quadrati.