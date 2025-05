Feste, sagre e mercati. Cinghiale protagonista

Due eventi di grande rilievo in questo fine settimana ricco di feste e sagre: Anpilandia e Merc’Ant. Oggi e domani al Parco del Mensola sui svolte la manifestazione ‘Anpilandia 2025’ che prevede percorsi, esperienze e giochi nella natura con ingresso libero e gratuito. Stamani a partire dalle 9 ecco la nordic walking nel parco e a seguire si svolgerà l’esplorazione delle erbe attraverso la presenza di un esperto. Domani dalle 15,30 spettacolo di apertura, a cui faranno seguito i giochi, le attività e gli incontri con grandi attrattive per grandi e piccini. L’evento è a cura dell’associazione La Mensola, Aps Villa Bracci e Quartiere 2.

Nella Sala dei Marmi del Parterre in piazza della Libertà a Firenze, appuntamento oggi e domani col Merc’Ant di Primavera con orario 10-13 e 15-19. Sarà un’edizione tutta proiettata verso l’estate con tanti prodotti nuovi e di stagione come borse, accessori, abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, biancheria per la casa, oggettistica, profumeria, bigiotteria ed enogastronomia. Tante le aziende di alta qualità. Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio Ant di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica.

Per le feste riflettori sulla 39esimaedizione della ‘Sagra delle fragole e panna’ che animerà oggi e domani la parrocchia di S. Maria Regina (Matassino a Reggello). Un evento che promette di accontentare tutti i gusti, con un programma ricco tra gastronomia, sport, musica e intrattenimento.

Torna a Rignano sull’Arno la ‘Sagra del Cinghiale’, giunta alla 29esima edizione presso gli impianti sportivi. Stasera e domani, con organizzazione del Gs Cacciatori cinghiale e dai Circoli Arci di Osteria e Cellai, si potranno gustare specialità come cinghiale in umido con olive, prosciutto di cinghiale fritto e alla brace, tortelli e tagliatelle al sugo di cinghiale, rosticciana e altri piatti tipici della cucina toscana. Il tutto sarà accompagnato dai vini delle colline della zona. Prenotazioni: 3391194831.

Per due weekend consecutivi, oggi e domani e il 31 maggio e l’1 giugno, il circolo Arci di Pelago si trasformerà nel tempio del gusto dove cinghiale, tortelli e grigliate saranno i protagonisti.

