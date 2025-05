Pettini, disagi senza fine. Crolla un pannello di legno. La protesta dei genitori

L’ultima follia della Pettini: crolla un pannello di legno pressato negli spazi esterni alla scuola. Genitori nuovamente sul piede di guerra. I problemi alla scuola di via della Pieve non finiscono mai. Dopo gli otto anni di ritardi sulla consegna dei lavori, e l’inondazione del parcheggio che sembra un lago, ora c’è questo nuovo disagio: gli spazi esterni sono ancora cantiere, fatiscente per di più. Sono le famiglie a protestare con forza nei confronti dell’amministrazione e a chiedere di risolvere una volta per tutte la questione.

"I nostri figli subiscono questi disagi tutti i giorni – raccontano i genitori – e ancora nessuno che si decida a intervenire seriamente". Sui problemi strutturali invece ha risposto l’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello, che ha preso in carico la questione dalla precedente giunta guidata da Sandro Fallani. "A fine giugno ci siamo insediati – ha detto Saltarello – il contratto con la ditta appaltatrice è stato risolto a fine novembre. Non essendo una risoluzione consensuale non è stato possibile per noi rientrare subito in possesso del cantiere. Ora però stiamo trattando, l’obiettivo è rientrare in possesso dell’area a settembre in modo da valutare come concludere finalmente questo progetto. Siamo giunti alle fasi finali, la scuola internamente è bellissima. L’intervento è completato all’81%, per quanto riguarda gli impianti siamo al 96%. La risoluzione del contratto comporta una trattativa che deve essere fatta a tutela dell’ente".

Se la trattativa si conclude nella maniera positiva, ossia l’azienda certifica i lavori fatti fino a ora, l’amministrazione secondo quanto sostenuto da Saltarello dovrebbe utilizzare le convenzioni quadro sulla manutenzione per chiudere l’intervento strutturale senza assegnare nuovamente i lavori. Un problema sorgerebbe se la trattativa non si chiude e l’azienda non dovesse certificare i lavori fatti: a quel punto il comune dovrebbe ripartire da capo.

"Stiamo lavorando – ha detto ancora Saltarello – per ampliare la parte esterna in modo che i ragazzi possano contare anche su un’area gioco più importante". I genitori intanto continuano a lamentarsi: tanto per dare un’idea, i lavori di sistemazione della Pettini erano inseriti nel bando periferie (governo Renzi 2016) e sono iniziati nell’estate 2019. Roba da farti invecchiare.

Fabrizio Morviducci