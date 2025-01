Si accendono le luci sul gasometro. Un balzo verso la riqualificazione

FIRENZEUN PASSO verso la riqualificazione dell’area dell’ex gasometro, zona che sta preoccupando i residenti per il declino intrapreso. Stasera verranno accese le luci provvisorie, propedeutiche alla realizzazione della nuova illuminazione definitiva dell’area verde, concordata con la sovrintendenza. Ritrovo alle 17 davanti alla ludoteca Mondolfiera. Per l’occasione ci sarà una piccola festa con i cittadini organizzata dal Quartiere 4. "Questo intervento rientra nel progetto complessivo che punta a rendere sempre più fruibili le aree verdi della città, partendo da una maggiore illuminazione - ha detto la Vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – . Le luci sono un primo passo in questa direzione, ma siamo pronti a lavorare insieme a cittadini, cittadine, associazioni e realtà del territorio per dare nuova vita e sviluppo a questo spazio aperto".

"Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini, per adesso con un impianto temporaneo in attesa di una soluzione strutturale a cui sta lavorando la Direzione Ambiente – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio –. Grazie alla cura, all’illuminazione, alla presenza delle persone e delle tante attività delle associazioni e delle realtà che sono all’interno il Gasometro diventerà più vivibile, più bello e più sicuro".

"Con una piccola festa di comunità – ha aggiunto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – accendiamo insieme le luci che non lasceranno più nessun angolo buio. Un altro passo verso la riqualificazione dell’area per migliorarne vivibilità e sicurezza, in collaborazione con le associazioni e la cittadinanza attiva del rione del Pignone. Continueremo con le iniziative di animazione territoriale nei prossimi mesi perché il presidio sociale e culturale di comunità è l’altro strumento fondamentale per la rigenerazione urbana e sociale". L’impianto è stato realizzato da Silfi-Firenze Smart con 8 pali su supporti provvisori, corredati di 27 proiettori a led a luce calda con una potenza installata complessiva pari a quella di una piastra per capelli.