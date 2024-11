Shopping solidale alla mostra “Dal Kitsch al Kitsch!" per sostenere la lotta contro tumori

Firenze, 7 novembre 2024 - Lasciarsi conquistare da bizzarri souvenir, gioielli vistosi, accessori stravaganti, curiosi oggetti d'arredamento, portarseli a casa con una piccola offerta e sostenere la lotta contro i tumori. Accade alla mostra mercato della solidarietà "Dal Kitsch al Kitsch!", organizzata dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori associazione provinciale di Firenze, con la collaborazione del Quartiere 2 di Firenze. L'iniziativa si svolgerà dal 15 al 17 novembre a Firenze, nella saletta del Parterre in piazza della Libertà, con i seguenti orari: venerdì ore 15.30-19, sabato e domenica ore 10-12.30 e 15.30-19. Il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della Lilt di Firenze, impegnata sul territorio fiorentino nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione e nel sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia. “Il mercato 'Dal Kitsch al Kitsch!' è ormai diventato un appuntamento tradizionale per la città, un'occasione di fare shopping divertente ma anche solidale. I fondi raccolti infatti ci permettono di portare avanti la nostra attività di prevenzione, con visite, incontri informativi e screening gratuiti, e i servizi a sostegno delle persone malate di tumore - commenta il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano -. Ringrazio il Q2, i volontari, chi dona gli oggetti e coloro che verranno al mercato, per il sostegno prezioso che ci danno”.