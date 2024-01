'Shoah e genocidio a Gaza', Anpi Bagno a Ripoli: “Non rinneghiamo evento”

Firenze, 18 gennaio 2024 - "Non rinneghiamo la manifestazione del 27 gennaio, non la facciamo solo perché manca la sala. Altrimenti l'avremmo fatta. Le motivazioni addotte dall'associazione Italia-Israele, dal sindaco di Bagno a Ripoli e, ahimè, anche da Anpi provinciale non hanno un minimo fondamento di oggettività. Né storica, né giuridica". Così il presidente di Anpi Bagno a Ripoli (Firenze) Luigi Remaschi a proposito dell'evento, al centro di polemiche, 'Mai più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti - Oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello stato di Israele', inizialmente previsto all'interno del circolo Crc Antella, a Bagno a Ripoli, a cui è stata revocata la sala. L'iniziativa, organizzata da Asso Palestina e Anpi Bagno a Ripoli, ha suscitato polemiche per aver accomunato il genocidio nei lager con la guerra a Gaza: per questo il circolo ha revocato l'uso della sala. "Non rinneghiamo l'evento anche perché nessuno l'ha sconfessato - ha aggiunto Remaschi -. Nessuno ci ha detto davvero il perché saremmo oltraggiosi. Io mi sono meravigliato di questa vicenda, con Anpi chiariremo nelle sedi opportune". Intanto Assopalestina sta cercando una sede alternativa per svolgere comunque l'appuntamento. "Abbiamo ricevuto diverse proposte per spostare l'evento da Bagno a Ripoli a Firenze. Non abbiamo ancora deciso, lo faremo nelle prossime ore", ha dichiarato Gian Paolo Pazzi di Assopalestina.