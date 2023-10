Sgombero circolo via Sighele, per antagonisti seconda notte sul tetto

Firenze, 6 ottobre 2023 - Seconda notte trascorsa sul tetto per i due antagonisti di Firenze che protestano contro lo sgombero da parte delle forze dell'ordine di un circolo in via Sighele. L'immobile, di proprietà comunale, era stato occupato abusivamente da una decina di esponenti del Collettivo Viale Corsica domenica 1 ottobre ma poi le autorità hanno provveduto a eseguire uno sgombero il 4 ottobre.

Due, tuttavia, si sono rifugiati sul tetto dove si trovano ancora dopo due giorni. La protesta è monitorata costantemente dalla Digos. In base ad alcune informazioni potrebbero restare sul tetto fino a domenica prossima.