Firenze: ex circolo del Romito, via allo sgombero

Firenze, 4 ottobre 2023 – Sgombero degli occupanti dell’ex circolo del Romito. Blitz, questa mattina 4 ottobre, della polizia nel locale di via Scipio Sighele 64. L'edificio di proprietà del Comune era stato occupato domenica scorsa dal collettivo anarchico di viale Corsica. Sul posto oltre alla polizia anche le squadre di vigili del fuoco e, in volo, un elicottero a presidio della zona. Alcuni degli occupanti sono saliti sul tetto dell'edificio.

Sempre domenica era stato occupato da alcune famiglie un ex convento in via dei Massoni, sgombrato ieri senza tensioni.

"Ieri a Firenze, dopo meno di 48 ore dall'occupazione, le Forze dell'ordine hanno sgomberato un ex convento nel quale il 1° ottobre scorso si erano introdotte abusivamente circa quaranta persone. Un tempestivo intervento di ripristino della legalità che conferma la linea d'azione già seguita dal Viminale in tutto il Paese e alla quale è stato dato nuovo impulso con una recente direttiva inviata ai Prefetti dal Ministro dell'interno Matteo Piantedosi per contrastare ancor efficacemente il fenomeno e procedere allo sgombero immediato di ogni nuova occupazione abusiva". Così, in una nota, il Viminale.

"Abbiamo deciso di occupare temporaneamente questo luogo, di aprirlo e sebbene per una sola settimana restituirlo alla città". Era questo l’annuncio, rimbalzato su tutte le pagine social, del ’sottobosco autogestito fiorentino’ (come loro stesso si definiscono).

Domenica, a inaugurare la nuova autogestione, c’erano una dozzina di persone, pronte, secondo quanto avevano scritto sui social, a far tornare il "circolo quello che era prima della chiusura", ovvero "un posto di cultura e di aggregazione dove chiunque possa partecipare alla costruzione delle iniziative e alla gestione degli spazi".

L’occupazione arriva in occasione della "settimana di mobilitazione la Piena" e quello del circolo del Romito "è un caso significativo della gestione degli spazi cittadini", spiegano i militanti.