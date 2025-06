Firenmze, pomeriggio con Superman e Dante. Giani: “Così si diffonde la conoscenza del Sommo Poeta”

Firenze, 28 giugno 2025 – Presentato al Panini Store di Firenze, con incontro con gli autori e firmacopie, l’albo ’Superman: Inferno’. Si tratta della storia italiana del volume antologico a fumetti, pubblicato da Panini Comics ’Superman: Il mondo’. L’albo è ambientato a Firenze vede Clark Kent e Lois Lane a Firenze in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

A realizzarlo sono stati lo sceneggiatore Marco Nucci (fiorentino) e il disegnatore Fabio Celoni. “Non potevo mancare a un momento in cui si celebra questa nuova uscita, un fumetto che rende omaggio a Dante Alighieri e a Firenze di cui addirittura si vedono rappresentate le pietre di Piazza della Signoria”, commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani presente all’evento.

“Come ho avuto modo di ricordare di recente in occasione della presentazione della 59esima edizione di Lucca Comics&Games – ha proseguito Giani – Il fumetto ha quella potenza narrativa capace di raggiungere il cuore delle persone attraverso il linguaggio universale delle emozioni e soprattutto ha la forza di parlare ai giovani. Mi congratulo perciò con i due autori, Marco Nucci e Fabio Celoni per il loro lavoro e li ringrazio per contribuire a diffondere la conoscenza del Sommo Poeta, avvicinandolo alle giovani generazioni con un approccio creativo e coinvolgente come quello della loro nuova storia”.