Firenze, via allo sgombero dell’ex monastero in via dei Massoni

Firenze, 3 ottobre 2023 – Iniziato lo sgombero dell’ex monastero delle Suore Stimmatine in via dei Massoni. Da domenica mattina, nell’edificio tra Careggi e Trespiano, ci sono una trentina di adulti e una decina di bambina. In prevalenza rumeni, poi marocchini e anche italiani. Hanno lavori precari.

L’edificio abbandonato da quando le religiose sono state trasferite nella sede di Borgo Pinti, era già stato adocchiato dal Movimento lotta per la casa, tanto che nel febbraio dell’anno scorso, era stato fatto un primo tentativo di occupazione durato però soltanto qualche ora, stroncato dall’intervento della digos.