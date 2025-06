Firenze, acquistati nuovi ausili per ciechi e ipovedenti grazie ai Rotary

Firenze, 28 giugno 2025 – Bastoni Ambutech, orologi parlanti, misuratori di pressione vocali, bilance e quaderni ad alta visibilità. Sono solo alcuni degli strumenti che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze ha potuto acquistare grazie ai 2.000 euro raccolti durante una serata benefica organizzata lo scorso aprile a Palazzo Borghese. L’evento, nato da un interclub tra Rotary e Rotaract Fiesole, Rotary Firenze, Interact e RotaKids Firenze, ha unito la moda alla solidarietà, con la stilista Eleonora Lastrucci che ha portato in passerella meravigliosi abiti. Ad organizzare la serata è stata Ludmila Negru del Rotaract Fiesole. “La nostra associazione lavora ogni giorno per offrire alle persone cieche e ipovedenti strumenti che rendano più semplice affrontare la quotidianità – ha spiegato Stefania Iacomelli, rappresentante dell’Uici Firenze –. Il ricavato di quell’evento ci ha permesso di acquistare ausili di immediata utilità, messi ora a disposizione dei nostri soci. Ringraziamo di cuore tutti i club Rotary coinvolti per il loro costante sostegno”. La cifra raccolta è frutto di una lotteria solidale – con premi donati dai Parrucchieri Polverini e da Beautyque Estetica Firenze – e di una vivace asta benefica, durante la quale sono stati battuti abiti e accessori offerti da marchi noti come Angela Caputi, Marcus e Cristian Marcucci Borse, Valentina Rangoni e la stessa Lastrucci. Nella serata di ieri, presso la sede dell’UICI a Campo di Marte, i nuovi ausili – tra cui una bilancia parlante per alimenti, un orologio parlante e tattile, una macchina dattilo-Braille, una lente d’ingrandimento, un set di scacchi per non vedenti e un lettore MP3 utile per lo studio – sono stati ufficialmente mostrati ai presidenti dei club promotori, Simone Ferri Graziani (Rotary Firenze) e Manila Peccantini (Rotary Fiesole), insieme ai giovani rappresentanti dei club giovanili: Alice Fanfani, Marco Staderini, Lorenzo Nocentini, Ginevra Bindi e Lorenzo Ferri Graziani. “L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze è lieta ed orgogliosa della pluriennale collaborazione instauratasi con il Rotary in generale e, in particolare, con Rotaract Fiesole, Rotaract, Interact e RotaKids Firenze – ha dichiarato Maria Pia Bianchini, presidente UICI Firenze –. Questa sinergia ci consente di promuovere il concetto di accessibilità attraverso service mirati, come quello di Palazzo Borghese, che ha visto anche la partecipazione attiva di una nostra socia non vedente. Gli ausili acquistati consentono ai nostri associati di avvicinarsi a una maggiore autonomia nella quotidianità, con l’obiettivo di una vera inclusione. Ci auguriamo di proseguire questa collaborazione così preziosa, che da anni rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra realtà”. “È stato un piacere collaborare con un’associazione che si impegna quotidianamente, e in modo concreto, sul territorio. Il nostro supporto continuerà anche in futuro”, hanno commentato i rappresentanti dei club.