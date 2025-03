Sfera Ebbasta al Mandela Forum. Tutto pronto per il suo super show

Anche stasera al Mandela Forum va in scena il ’Tour 2025’ di Sfera Ebbasta, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Sfera Ebbasta ha messo in scena -curandone personalmente ogni dettaglio- uno show galvanizzante, adrenalinico e dal forte impatto, dove tra incredibili effetti visivi, giochi di luce e potenti lanciafiamme, i 30 brani che compongono la setlist scorrono senza fiato, introdotti solo dai boati del pubblico. La struttura su due livelli che campeggia al centro del palco viene presto popolata dal Trap King e dai suoi otto ballerini, cornice perfetta per le coreografie orchestrate dall’Head of Performance Laccio, plasmandosi di hit in hit: dalle nude pareti di palazzoni di periferia, pronte a riempirsi di graffiti a tema Sfera, alle colorate navate di una cattedrale, con tanto di rosone logato $€.