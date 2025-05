Settimana della bonifica, tanti eventi in Toscana

Firenze, 17 maggio 2025 - Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). L’evento si tiene quest’anno dal 18 al 25 maggio ed è declinato attorno al tema “Il cerchio dell’acqua”, ma le iniziative promosse dai sei Consorzi di Bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, sono iniziate già da alcuni giorni e si protrarranno nelle settimane successive.

Previsti vari incontri nella cornice di “Blu Livorno - Biennale del mare e dell’acqua”, momenti dedicati alle scuole, tra cui le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione, occasioni di scoperta e svago sui fiumi, convegni sul tema dell’acqua e della sicurezza idraulica e molto altro ancora. L’evento, ormai un appuntamento fisso della primavera, può contare quest’anno anche sulla media partnership della Rai. «Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati. Un momento importante di confronto e di incontro nei vari territori».

Blu Livorno e Cronisti in classe Diverse le iniziative che si svolgono nell’ambito di “Blu Livorno - Biennale del mare e dell’acqua” dove fino al 17 maggio Anbi Toscana e il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa sono presenti con uno stand dedicato. I Consorzi sono inoltre coinvolti nella premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione di cui anche quest’anno Anbi Toscana è partner e che è rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. Le prossime premiazioni si terranno: per il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, il 21 al Comune di Massa e il 22 nella chiesa di San Francesco a Lucca; per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno il 21 maggio alla Camera di Commercio di Prato, il 22 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 23 al centro La Vela - Margherita Hack di Empoli. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno premierà gli studenti mercoledì 21 maggio alla Stazione Leopolda di Pisa e lunedì 26 al Museo Piaggio di Pontedera (Pisa) mentre per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la prossima data è fissata per il 29 al Pala Orlandi di Siena.