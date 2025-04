"Sempre più lontani dal capoluogo. Collegamenti su gomma inefficienti"

"Non chiediamo di arrivare in centro come il 21, ma almeno in un luogo dove ci sia coincidenza con linee forti tipo Gignoro, anche in vista dell’annunciato taglio in periferia delle corse extraurbane e deviazione di alcune sulla sp 34 di Vallina". I cittadini del Comitato Compiobbi Ellera sono "sorpresi e sconcertati" dall’ultimo post del Comune di Fiesole sulla Valle del Mugnone che titola "più vicina a Firenze", annunciando il nuovo percorso dell’autobus delle Caldine che dal 5 maggio farà capolinea in piazza della Libertà. "Ci felicitiamo coi colleghi della opposta Valle; noi siamo invece sempre più lontani sia in senso figurato che pratico - osserva il portavoce del Comitato Maurizio Landi (in foto) - Infatti non abbiamo ricevuto neppure una risposta da Regione, Città metropolitano e Comune su temi annosi".

A detta degli utenti del 14a, ci sarebbero infatti attese di 20 minuti al Girone. Per questo era stato proposto di valutare una revisione degli orari in accordo con l’arrivo del 34 in Piazza Pertini. "Così come strutturato il 34 è una presa di giro per i cittadini e infatti viaggia – osserva Landi- costantemente a vuoto". Da risolvere anche il problema della fermata al Circolo Il Girone: da tempo si chiede che qui possano sostare oltre che i bus extraurbani anche quelli "urbani" così da sfruttare il primo mezzo per proseguire il viaggio.

D.G.