Semaforo verde al nuovo asse viario: "Così alleggeriamo il traffico"

Sono partiti, eseguiti dalla EdilCiacci srl, i lavori per la realizzazione del nuovo asse viario che collegherà la rotatoria di via Narciso Parigi con via Tosca Fiesoli. Un intervento strategico per Campi, denominato non a caso ‘Mini Ovest’, a cui si aggiungerà, in futuro, la prevista Circonvallazione Ovest. "L’avvio dei lavori per la ‘Mini Ovest’ è un passo fondamentale per migliorare la viabilità campigiana - ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – andremo infatti ad alleggerire il traffico sulle arterie principali, come via Barberinese, migliorando la circolazione in un’area strategica per la nostra città".

L’intervento, ha aggiunto, "rientra in un ampio piano di riqualificazione infrastrutturale, mirato a migliorare la viabilità e la qualità della vita nella zona". Fra le opere previste, infatti, ci sono nuove strade, ma anche parcheggi e un canale di deflusso per le acque piovane, essenziale per il drenaggio delle aree produttive della zona. "Si tratta di un intervento complesso, in primo luogo per riuscire a riunire tutti i proprietari del lotto Pmu 4.10 e ottenere le autorizzazioni, necessarie - hanno spiegato Andrea e Letizia Ciacci di EdilCiacci srl -, attualmente siamo impegnati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, che comprendono la nuova strada che si collegherà con via Colombina, fra le due rotonde e via Narciso Parigi, con parcheggi pubblici, alberi e una pista ciclabile. Una volta completata questa fase, procederemo con la realizzazione di circa 16.000 metri quadrati di edifici e capannoni destinati ad attività produttive, sviluppando così un polo industriale che creerà anche nuovi posti di lavoro".

Il progetto prevede uno scomputo degli oneri di urbanizzazione, consentendo di realizzare le opere in questione "senza gravare sulle casse comunali – ha concluso il sindaco - e concretizzando un investimento significativo per il futuro di Campi".

Pier Francesco Nesti