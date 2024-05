Scuole: il preside Andrea Marchetti reggente all’Alberti-Dante

Firenze, 16 maggio 2024 - E’ Andrea Marchetti il reggente dell’Alberti-Dante. La scelta è dunque ricaduta sul preside dell’agrario. Stamani Marchetti ha preso servizio in via San Gallo, in quello che era l’ufficio di Maria Rita Urciuoli, che è stata trasferita dall’Usr al comprensivo Verdi. Prosegue dunque il risiko dei presidi fiorentini, derivante dalla clamorosa decisione di via Mannelli di allontanare la preside Urciuoli dal Dante ad un mese dalla fine dell’anno scolastico. Almeno a Firenze, una cosa del genere non era mai accaduta. Da parte sua, Marchetti si trova di fronte una “bella sfida”, dato che si ritrova a gestire nel complesso cinque sedi scolastiche: due della sua scuola e tre di quella di cui ha ottenuto la reggenza.

“Una situazione sicuramente complessa”, dice Marchetti, che è anche un musicista. E chissà se questo ha influito nella scelta da parte dell’Usr, dato che al Dante c’è anche l’indirizzo musicale. Marchetti ci tiene ad esprimere la “vicinanza e la massima stima alla collega Urciuoli”. “Sono dispiaciuto per la sua situazione”, dice il preside, che stamani ha incontrato amministrativi, segreterie e alcuni docenti. “Poi, da lunedì prossimo, sarò più operativo coi vari incontri collegiali”, aggiunge. Per lui non si tratta della prima reggenza, dato che ha svolto lo stesso incarico nell’empolese, all’istituto Valdarno e al Russell Newton di Scandicci. Da parte sua, la dirigente Urciuoli non nasconde tutto il suo rammarico: “E’ davvero una incresciosa situazione ed io sono molto prostrata”, dice.

Intanto, domani alle 14 il comprensivo Verdi, il più penalizzato da questo giro di valzer, si ritroverà in presidio davanti all’Usr. La dirigente Urciuoli non ha preso servizio. E, pertanto, la scuola è senza un dirigente, dato che è terminata la reggenza di Osvaldo Di Cuffa.