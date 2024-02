Scuola, iscrizioni: il Marco Polo fa il pieno. Bene il Galileo, lieve calo al Michelangelo

Firenze, 14 febbraio 2023 - Cresce il classico Galileo, mentre il Michelangiolo ha un leggero calo. Soddisfazione all’alberghiero Buontalenti. E, ancora, boom di richieste al Marco Polo, dove dunque anche quest’anno si andrà al sorteggio.

Ecco alcuni dei risultati delle iscrizioni al prossimo anno scolastico negli istituti superiori fiorentini. Anche qui vincono i licei, scelti da più della metà dei ragazzi. Insomma, il trend nazionale e regionale non può che riflettersi anche sul capoluogo. Spicca ancora una volta il dato del Marco Polo, che ha al suo interno due indirizzi: tecnico per il turismo e liceo linguistico. “Registriamo un aumento del 20% nelle domande - fa sapere il preside, Ludovico Arte -. Un anno fa abbiamo avuto 317 richieste. Quest’anno, 386. Crescono sia il tecnico che il linguistico e potremo fare tre prime nella succursale di Firenze sud ed otto nella sede di San Bartolo a Cintoia. Ogni anno, formiamo tante prime quante quinte escono. E siccome potremo fare due prime in meno, sarà maggiore il numero degli esclusi. Un fatto che ci dispiace enormemente. Dove andremo a sorteggio, e in quale combinazione di lingue, lo deciderà oggi il consiglio d’istituto”.

Per quanto riguarda i liceo classici, al Galileo festeggiano una sicura prima in più, mentre al Michelangiolo, come riferisce il preside Nicola Iannalfo, “abbiamo abbassato leggermente il trend, dato che abbiamo una quindicina di iscritti in meno”. Molto contenta la dirigente dell’alberghiero Buontalenti, Maria Francesca Cellai: “Abbiamo 239 iscritti, una ventina in più di un anno fa. Sono molto soddisfatta perchè l’incremento c’è pur in presenza di una leva bassa e di una performance degli alberghieri a livello generale non buonissima”. Anche all’Itis Da Vinci c’è aria di soddisfazione, dato che sono arrivate quasi 400 domande.

“E’ il terzo anno consecutivo che raggiungiamo questa soglia - fa sapere il dirigente, Marco Paterni -. Il numero di prime dovrebbe essere lo stesso dell'anno scorso”. Tre classi in aumento infine al Ginori-Conti. All’Elsa Morante, si segnala una crescita dell’economico-sociale.