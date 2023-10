’Scuola di botte’ torna alla Cascine. Cicalone documenta il degrado: "Problema per cittadini e istituzioni"

"Siamo tornati perché la situazione alle Cascine è un problema sentito da tutti a Firenze, dai cittadini, ma credo anche dalle istituzioni, visto che di recente è stato aggredito anche l’ex prefetto". Simone Cicalone, ex pugile e famoso youtuber fondatore del canale ’Scuola di botte’, è tornato a Firenze - con tanto di scorta composta da alcuni calcianti - per documentare la situazione di microcriminalità nel parco. I suoi video fanno arrestare i delinquenti, denunciano le brutture delle periferie e non solo, sono seguiti, sulle varie piattaforme social, da oltre un milione di persone. Non senza correre rischi. A fine luglio Cicalone e i suoi hanno fatto un’incursione alle Cascine, e sono stati aggrediti da un gruppo di nord africani che li ha riconosciuti. L’altra volta, nei pressi della fermata della tramvia, una decina di stranieri ha cominciato a urlare e minacciare la troupe. Subito dopo sono passati dalle parole ai fatti: hanno tirato bottiglie e sassi, poi spintoni colpendo un paio di residenti.