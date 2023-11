Scudo verde a Firenze da giugno 2024, primo stop a mezzi inquinanti. I dettagli dell’accordo

Firenze, 30 novembre 2023 – È stato firmato e presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi l'accordo di programma raggiunto tra il Comune di Firenze e la Città metropolitana per contrastare lo smog. Il piano è stato chiamato Scudo verde e prevede che da giugno 2024 nessun veicolo fino a euro 1 a benzina e diesel fino a euro 2 potrà più circolare all’interno del Comune. A vigilare sugli ingressi nella nuova Ztl di circa 38 chilometri quadrati (il 66% della superficie abitata), ci saranno 77 porte telematiche segnalate da un'apposita cartellonistica con pannelli a led verdi e rossi. Le Tempistiche

2024: stop benzina euro 1 e diesel euro 2

2025: stop benzina euro 2 e diesel euro 3

2026: stop benzina euro 3 e diesel euro 4

Tassonomia

Euro 2 = veicoli immatricolati dal 1997 al 2000

Euro 3 = veicoli immatricolati dal 2001 al 2005

Euro 4 = veicoli immatricolati dal 2006 al 2009

Le parole del Sindaco Nardella

“Abbiamo raggiunto un accordo con tutti i sindaci che stabilisce i punti fondamentali: anzitutto lo scudo verde servirà a controllare i veicoli che già oggi non possono circolare, molto vecchi e inquinanti, ma permetterà anche di controllare in modo massiccio i bus turistici che devono pagare un ticket e molto speso evadono. Ogni restrizione impattante sarà applicata in futuro, quando tutto il sistema del trasporto pubblico sarà completato; quindi linee della tramvia, passaggio dell'Alta velocità, rafforzamento del trasporto su gomma e realizzazione dei parcheggi scambiatori”, ha spiegato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.