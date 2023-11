Nardella: “Scudo verde per i non toscani è solo una ipotesi”

Firenze, 23 novembre 2023 - "Sullo Scudo verde l'ipotesi dell'applicazione ai residenti fuori della Toscana è niente più che una semplice ipotesi, tutta da valutare". Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando a margine della presentazione del nuovo cassonetto intelligente Genius di Alia. "La cosa certa dello Scudo verde è che entrerà in funzione con un meccanismo di controllo dei veicoli inquinanti che già rientrano nelle categorie vietate, così come l'ipotesi di applicarla ai turisti deve essere tutta da vagliare anche sulla base della tecnologia disponibile, quindi nessuna decisione presa, ma solo ipotesi che possono essere eventualmente aggiunte a quelle già varate e decise per l'utilizzazione dello Scudo verde".