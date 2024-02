Schiacciata alla fiorentina challenge, il 21 febbraio la sfida gastronomica

Firenze, 19 febbraio 2024 - Sono 21 i partecipanti alla nuova sfida gastronomica lanciata da Food Challenge e dedicata a un dolce tradizionale, tipico di questo periodo come la schiacciata alla fiorentina. Un dolce soffice caratterizzato da un lieve sentore d’arancio. La sfida, che animerà la giornata di mercoledì 21 febbraio, verrà ospitata dalla Antica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento a Firenze, con inizio alle ore 15.30. Una giuria tecnica degusterà le specialità presentate dagli sfidanti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio in base alle loro caratteristiche, che verrà a determinare il vincitore. A questa si affiancherà una seconda giuria generale che decreterà a sua volta un vincitore.

Ecco l’elenco dei partecipanti: Pasticceria Morandi via senese, 134R Firenze; Forno Sartoni via dei Cerchi,34R; Panificio Noferi via del Cesto, 51 Figline Valdarno; Isis A. Vegni "Le Capezzine" Cortona (Ar); Forno a legna La Torre via S. Ermenegildo, 3 Diacceto Pelago; Antico Forno di Verdiani V. via Chiantigiana, 158 Ginestra F.na; Vecchio Forno via Guelfa, 32 Firenze; I' Chicco di grano via B. Buozzi, 163 B/C/D Campi B.; Forno Pintucci via Senese, 147 Firenze; Forno in piazza P.za G. Matteotti, 31/A Tavarnelle VP; Forno Pasticceria Renza via A. Gramsci, 262 Sesto Fiorentino; Il Nuovo Forno via C. D'Angiò, 68/R Firenze; Pasticceria Ripa via della Ripa, 5/7/9 Firenze; Forno Canepa via dell'Ariento, 21/r Firenze; Pasticceria i 4 pasticci Borgo Sarchiani, 16 San Casciano; Pasticceria Andrea/Ruggini Compiobbi - Pontassieve; Forno Macucci via IV Novembre, 87 San Casciano VP; Forno Moderno P.za L.B. Alberti, 39 Firenze; Pasticceria Le Delizie via del Ponte alle Mosse, 179 n Firenze; Pasticceria La Federiga MG via Pisana, 245 Firenze; Gelateria Pasticceria Badiani viale dei Mille, 20/r Firenze. La giuria tecnica è composta da Luciano Artusi (presidente), Ricciardo Artusi, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Gabriella Mari, Giuseppe Da Prato, Gabriele Vannucci, Claudio Pistocchi. L’iniziativa viene svolta grazie anche al sostegno di Lorenzo Berti Cevest srl, Leonardo Sardelli Oleificio Sardelli/Fattoria di Doccia, Marco Falugiani Falutec, Anna Balzani Florence is You, Francesco Parronchi Works Srl, Scuola di arte culinaria Cordon Bleu, ML Groupe Insurance, che sono inseriti nella giuria generale assieme a David Baroncelli sindaco di Tavarnelle, Massimo Manetti, Leonardo Tulini, Maurizio Abbati. L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno della Venerabile Compagnia di Quochi.

Il progetto “Food Challenge” è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.