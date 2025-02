Scacco a traffico, smog e rumori: "Ragazzi, adesso raccontate voi com’è l’autobus dei vostri sogni"

Gianni Bechelli*

FIRENZE

Il miglioramento dell’ambiente che ci circonda passa da scelte sostenibili che possiamo compiere ogni giorno. Sapevate che gli autobus incidono solo per lo 0,7% sul tasso di inquinamento delle città? Ecco perché utilizzare il trasporto pubblico è una delle azioni più importanti che possiamo fare per dare un nostro contributo concreto a ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la vivibilità delle nostre città e dei nostri territori.

Rendere l’autobus un mezzo di trasporto ancora più utilizzato, efficiente, sicuro e tecnologico è il compito che spetta a noi di Autolinee Toscane. “at”, da più di tre anni, gestisce il trasporto pubblico su gomma della regione Toscana. Lavorano con noi oltre 5mila persone e ogni giorno, con i suoi oltre 2600 bus, si muovono decine di migliaia di persone: lavoratori, turisti, studenti etc. Anche tanti di voi per andare a scuola.

Proprio per questo torniamo ad aderire con entusiasmo a questa iniziativa de La Nazione, perché ci permette di entrare ancora di più in contatto con voi. L’input che desideriamo darvi per l’edizione 2025 è quello, assieme ai vostri insegnanti, di darci una mano, con le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, a rendere il servizio di trasporto pubblico su gomma, sempre più un’alternativa valida alla mobilità delle persone, così da limitare sempre più l’uso delle auto private e contribuendo ad eliminare le nostre città da smog e inquinamento acustico.

Ad esempio, perché non provate a immaginare il vostro bus ideale: come dovrebbe essere secondo voi? E quali caratteristiche dovrebbe avere per rendere il viaggio più piacevole e divertente a bordo? Pensate a cosa sareste disposti a fare, come studenti di oggi e cittadini di domani, per migliorare l’ambiente. Liberate la vostra fantasia e creatività! Noi come azienda stiamo facendo tanti investimenti: ad esempio acquistando bus nuovi con motori sempre meno inquinanti, ma anche attraverso molti progetti innovativi a partire dalla possibilità di fare il biglietto in modo elettronico e l’abbonamento online digitale, risparmiando così tanta carta. Voi su quale fronte pensate che si debba continuare a lavorare per rendere il viaggio in autobus sempre più smart?

Altra questione che ci sta a cuore è la sicurezza dei nostri lavoratori e dei nostri utenti a bordo. Per questa ragione abbiamo installato su ogni bus telecamere che registrano le immagini per prevenire azioni di violenza e per individuare gli eventuali responsabili e informarne le forze dell’ordine. Spesso, come nei casi di bullismo, le vittime sono proprio ragazze e ragazzi come voi. Avreste suggerimenti per evitare o limitare questi fenomeni? Insomma, il nostro viaggio è cominciato, adesso ci piacerebbe fare un po’ di strada assieme a voi: proponete idee per rendere il trasporto pubblico una scelta sempre più sostenibile e piacevole per tutti!

*Presidente di Autolinee Toscane