Sanremo 2025, a Noemi il premio Artigiana delle note e delle emozioni di Confartigianato Firenze

Firenze, 13 febbraio 2025 – In occasione del Festival di Sanremo 2025, Confartigianato Imprese Firenze ha conferito a Noemi il premio "Artigiana delle Note e delle Emozioni", un riconoscimento dedicato agli artisti che si distinguono per talento, dedizione e capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica.

Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato realizzato dalla storica bottega fiorentina Paolo Penko, eccellenza dell’arte orafa e della tradizione artigianale locale.

«Noemi è un’artista che interpreta ogni nota con passione, coinvolgendo il pubblico con la sua voce dal timbro inconfondibile. Con questo premio vogliamo celebrare non solo il suo talento, ma anche la sua versatilità artistica», ha dichiarato Silvia Vavolo, presidente di Confartigianato Spettacolo. «Nel corso del 2024 si è esibita in numerosi live unplugged voce e pianoforte, mettendo in risalto l’essenza delle sue canzoni in un’atmosfera intima e coinvolgente».

Oltre alla sua carriera musicale, Noemi si è distinta anche per il suo impegno sociale. Lo scorso luglio, durante un concerto a Firenze, ha interrotto la sua esibizione per ringraziare pubblicamente l’associazione Artemisia, attiva nella difesa delle donne contro la violenza.

Chi è Paolo Penko

Paolo Penko è un Maestro d’Arte Orafa, designer e scultore fiorentino, noto per le sue creazioni ispirate all’arte rinascimentale. Le sue opere, realizzate con tecniche tradizionali come il traforo, l’incisione a bulino e il cesello, spaziano dalla gioielleria all’arte sacra, con lavori destinati alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco a Firenze nel 2016.

Le sue creazioni fanno parte delle collezioni del Museo del Bargello e del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. Nel 2019 ha ricevuto il Fiorino d’Oro, la più alta onorificenza della città di Firenze, per il suo contributo all’artigianato artistico e alla valorizzazione del Made in Italy.

Penko considera l’artigianato una sfida continua tra tradizione e innovazione. «L’artigiano è il vero custode del Made in Italy, un connubio di stile, creatività e competenza tecnica. La bottega del terzo millennio è un luogo in cui l’arte e l’artigianato si fondono, dando vita a oggetti unici, pieni di storia e significato», afferma l’artista.