Il sergente Carlo Conti e la naja a Firenze: l’omaggio dell’Esercito a Sanremo

Firenze, 13 febbraio 2025 – Ricordi della naja: per Carlo Conti è stata una conferenza stampa particolare quella che ogni giorni tiene a Sanremo. Nell’incontro di giovedì 13 febbraio l’Esercito Italiano, che ha una emittente radiofonica sul web, Radio Esercito, ha voluto omaggiare il presentatore con un cimelio particolare.

Carlo Conti insieme a personale dell'Esercito

Il foglio matricolare del servizio militare che lo showman svolse proprio a Firenze. Si è congedato, infatti, con il grado di sergente. Carlo Conti, nel 2021, era già stato ospitato da Radio Esercito, che lo aveva intervistato.

Durante la conferenza stampa il tenente colonnello Alessandro Faraò, direttore artistico di Radio Esercito, ha parlato della carriera militare di Carlo Conti: “Tra i tuoi mille lavori – ha detto rivolgendosi a Conti – ce n’è stato anche uno con le stellette. Siamo andati nell’archivio e abbiamo trovato qualcosa che ti riguarda”.

Ovvero, appunto, il foglio matricolare, quel documento dove vengono annotate tutte le vicende e i servizi di ogni militare. A Conti è stato consegnato appunto il foglio insieme all’atto di giuramento. "Faccio parte della generazione che aveva il servizio di leva obbligatorio, che non era niente male – disse Conti a Radio Esercito – Ti dava regole e disciplina, un rigore non eccessivo ma comunque importante. Credo che non abbia fatto male a nessuno”.

Conti ricorda le fasi della sua leva: “Andai a Falconara a fare il Car – dice – e poi Firenze. Non dormivo a casa ma dormivo in caserma in via della Scala. Sono stato congedato come sergente”.