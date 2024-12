Un ’Conclave’ fiorentino. Brillano i gioielli di Penko

Le preziose creazioni della Bottega Orafa Paolo Penko di Firenze protagoniste del film Conclave, ultima opera del regista premio Oscar Edward Berger. Stasera, al cinema Principe, alla presenza della costumista Lisy Christl, si terrà un’anteprima esclusiva (su invito) del film, con la presentazione del critico cinematografico Giovanni Bogani, che annovera un cast d’eccezione composto da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Il film, candidato a sei Golden Globes e a 11 Critics Choice Awards (tra cui migliori costumi), uscirà nelle sale italiane giovedì.

La pellicola, ispirata al romanzo di Robert Harris, non si distingue solo per il contenuto, ma anche per l’attenzione ai dettagli visivi, tra i quali spiccano i gioielli appositamente creati dalla Bottega Orafa Paolo Penko.

"Nel mondo del cinema, ogni dettaglio contribuisce a creare la magia che trasporta lo spettatore in un’altra realtà – racconta Riccardo Penko –. La collaborazione con Conclave è stata un viaggio nella creazione artigianale, che ha portato alla realizzazione di oltre 530 pezzi unici, tra cui croci cardinalizie, anelli e gemelli da polso. Ciascun gioiello è stato pensato e progettato per riflettere la personalità dei personaggi, contribuendo a delinearne l’essenza attraverso l’arte orafa. L’idea alla base del nostro lavoro è stata quella di utilizzare i gioielli non solo come accessori, ma come veri e propri strumenti narrativi, capaci di raccontare la storia e il carattere di ciascun protagonista".

Il processo di creazione è stato interamente artigianale, un omaggio alle tecniche tradizionali che conferiscono a ogni pezzo unicità e autenticità. Tra le tecniche impiegate figurano la fusione a cera persa, il traforo, l’incisione e il penkato, ognuna scelta per il suo contributo distintivo alla qualità e alla bellezza del risultato finale. La Bottega Orafa Paolo Penko ha lavorato con la costumista Lisy Christl, che sarà presente stasera a Firenze. Proprio la sua visione ha guidato la creazione, assicurando che i gioielli si integrassero con i costumi, accentuando la profondità dei personaggi e arricchendo l’atmosfera del film. Il risultato è un connubio di estetica e funzionalità che risuona con la narrativa di Conclave, portando sullo schermo una rappresentazione che è tanto elegante quanto significativa.