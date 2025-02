Lucca Comics a Casa Sanremo. Dal palco il direttore Vietina lancia anticipazioni sul festival

Anche Lucca Comics & Games sul palco di Casa Sanremo, insieme a Radioimmaginaria, che dopo aver mosso i primi passi a Lucca nel 2018, torna in grande spolvero come media partner dell’edizione 2025 del community event (dal 29 ottobre al 2 novembre). Radioimmaginaria è la radio degli adolescenti, costituita e condotta da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 17 anni.

È presente con 40 antenne sul territorio nazionale e coinvolge più di 150 speaker adolescenti. Anche quest’anno, gli speaker di Radioimmaginaria tornano al Festival di Sanremo con “Stonati a Sanremo - 40 adolescenti senza pass”, il podcast realizzato per RaiPlaySound che racconta tutti i segreti di Sanremo 2025. Gli Stonati di Radioimmaginaria, annunciando la media partnership con Lucca Comics & Games 2025, hanno dialogato con il “dungeon master” della manifestazione, Emanuele Vietina, per avere le primissime anticipazioni sulla prossima edizione.

Saranno proprio loro, i giovani speaker, a raccontare l’offerta culturale del community event alla cosiddetta generazione Alpha, a partire dalle novità che riguardano Lucca Junior nel suo anno giubilare, passando per i mondi del videogioco e del cosplay, fino ad arrivare ad una cronaca delle proposte musicali di Lucca Comics & Games, proiettato verso una sempre maggior interazione tra mondi affini, all’insegna della forma più avanzata di storytelling contemporaneo.

Dopo lo straordinario ventennale dell’area music celebrato nel 2024, infatti, la musica incontrerà il videogioco a Lucca Comics & Games 2025. Il Pala eSports si arricchirà di una dorsale musicale dove il J-Rock, il K-Pop, la Trap e la grande musica della pop culture incontreranno i tornei di videogame più amati dalla generazione Alpha, da Rocket League a League of Legends sino a Fortnite.

In cantiere anche il primo concorso nazionale di Fumetto e Manga in classe, “Teste tra le nuvole”, powered by Lucca Comics & Games in collaborazione con un partner tecnico d’eccezione, Canva, sostenitore del progetto già dai primissimi passi. Non un semplice concorso, ma un’iniziativa che partirà dalla costruzione di solide basi formative per gli insegnanti per poi arrivare agli studenti delle scuole di tutt’Italia (dai 7 ai 19 anni). La prima edizione del concorso inizierà a settembre 2025, al termine delle iscrizioni, nell’estate 2026, gli studenti saranno invitati con gli insegnanti all’edizione 2026 di Lucca Comics & Games per condividere insieme dal vivo ulteriori momenti pensati ad hoc per valorizzare il percorso svolto.