San Zanobi: pronta la festa. Tra messa, corteo e arcieri

San Zanobi in arrivo, Scandicci ha pronto un calendario di sette giorni per festeggiare il suo patrono. Tante iniziative di piazza e religiose per una festa fortemente voluta dalla città che si è scelto il protettore solo a metà degli anni ’80 per iniziativa della sindaca del Pci, Mila Pieralli. E così sabato, giorno della ricorrenza, ci sarà un ricco programma di appuntamenti. Si comincia con la messa solenne, presieduta da don Giovanni Momigli, alle 11, alla Propositura di Santa Maria, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. Alle 16 è prevista la camminata per la pace da piazza Kennedy alla chiesa di Casignano, dove si trova la grotta di San Zanobi. Alle 18 nella chiesa di Casignano, don Momigli celebrerà una nuova messa.

Alle 21,30 in corteo storico per le vie cittadine, con partenza da piazza Matteotti e arrivo in piazzale della Resistenza con la partecipazione del gruppo cavalieri di Montalbano, del corteo della Repubblica Fiorentina e dei Bandierai degli Uffizi con esibizione finale in piazza della Resistenza all’arrivo del corteo. Il percorso è piazza Matteotti, piazza Piave, via Aleardi, piazza della Repubblica, via de Amicis, piazza Togliatti, via Pascoli, piazza della Resistenza. Il prologo ‘profano’ alla celebrazione è fissato domani alle 21.30 al Castello dell’Acciaiolo con il concerto della Combriccola del Blasco, Tribute Band di Vasco Rossi dal 1990.

Domenica l’associazione San Zanobi ha organizzato la giornata all’Acciaiolo con il palio degli arcieri (fino alle 16,30) a seguire corteo in abito medievale nel parco intorno al castello. Il pubblico potrà provare il tiro con l’arco storico in un poligono di tiro allestito per l’occasione e immergersi in uno spaccato di vita medievale fatto di artigiani, commercianti e antichi mestieri del tempo.

Per le intere tre giornate di festa al Parco Acciaiolo stand gastronomico allestito dall’Associazione San Zanobi, dalla Misericordia di Scandicci e dalla P.A. Humanitas di Scandicci. Chiudono gli appuntamenti la corsa podistica, il 13 alle 20 organizzata dalla podistica ‘Il ponte’, lo spettacolo dei Guelfi e Ghibellini ‘Arsenico e vecchi cornetti’ (giovedì 15 alle 21 all’Aurora), la cena benefica per i Lupi Toscani, squadra scandiccese di hockey in carrozzina (venerdì 16 alla Cobrama, per info [email protected]). Una festa di popolo che porta in strada ogni anno tantissimi cittadini da tutti i quartieri.

Fabrizio Morviducci