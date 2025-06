Dlf, Pulcini pigliatutto. Annata da incorniciare

Il Dlf Calcio ha concluso la sua annata sportiva, sempre contraddistinta dal problema e dall’attesa del rifacimento del campo in via Paisiello, in modo brillante. La società diretta da Gianni Pagani, unica realtà calcistica del Quartiere 1 e attiva nel sociale, ha ottenuto brillanti risultati in tutte le categorie della Scuola calcio. In particolare i Pulcini 2015, oltre a primeggiare nel prestigioso Torneo Fochi, hanno vinto il memorial Testini al Dlf, il torneo ‘Prendiamola come viene’ a Lebowski, il Trofeo Primavera alla Sorms; sono arrivati secondi nel Torneo Ranieri al Firenze Ovest e nel memorial Grazzini alla Floria. Nel corso della stagione avevano trionfato in altre otto manifestazioni. Fra le altre squadre da segnalare la vittoria degli Esordienti A nel torneo di Mercatale e il secondo posto nel Trofeo Trony a Legnaia e le vittorie dei Pulcini 2014 nel Torneo Befana al Dlf e nel torneo estivo alle Midland. Gli attaccanti Andy Enriquez Lopez e Marco Petraroli hanno vinto il titolo di capocannoniere nei tornei a cui hanno partecipato. "Grande successo hanno avuto i due campi estivi – afferma il dirigente Dlf, Gianni Pagani –. Per il futuro si attendono nuovi iscritti pronti ad abbracciare il nostro progetto sportivo". La società nel corso dell’anno si è messa in luce per l’organizzazione di molti tornei di successo fra cui i i gloriosi Pieri, Pacini, Testini e Collini.

Rosa Pulcini 2015: Derbali, Sangiovanni, Montesano, Benvenuti, Andy Enriques Lopez, Amir Amamou, Bozzi, Menchetti, Thiago Alvarado, Ahmetovic, Dizdari, Acosta, Piccinotti, Giordano, Malik Sekh, Canigiani, Miyor, Ayub, Cencioni, Guerra Jaquivilca. Allenatori: Alberto Mengoni, Stefano Sessi, Alfredo Col, Vieri Pagani, Alessandro Iusi, Matteo Torregrossa, Cristian Bleta, Gianni Pagani. Responsabile Impianti: Massimiliano Innocenti.

F. Que.