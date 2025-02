San Valentino, torna la cerimonia delle Nozze d’Oro a Palazzo Vecchio

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, torna la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio. Parteciperanno oltre 500 coppie fiorentine che festeggiano nel 2025 i 50 anni di matrimonio. La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in due turni (ore 10 e ore 16). A tutti gli appuntamenti sarà presente la Sindaca Sara Funaro per fare gli auguri agli sposi. I mediatori di Fondazione Muse interpreteranno i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici per un benvenuto speciale agli ospiti. Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. Gli accompagnatori potranno seguire la cerimonia dalla Sala d'Arme di Palazzo Vecchio.