Festa di San Valentino a Villa Castelletti. L’appuntamento è promosso dall’amministrazione comunale di Signa per celebrare le nozze d’argento, d’oro, di diamante e di platino dei cittadini. Il programma del prossimo 14 febbraio prevede, alle 17, la cerimonia ufficiale, con la consegna di una pergamena a tutte le coppie che nel 2025 festeggeranno 25, 50, 60 o 65 anni di matrimonio con intermezzi musicali di Damiano Cambi e le coreografie dell’Associazione Dance Formula, la scuola di danza diretta dai maestri Alessandro Lippi e Andra Galban. "In attesa di incontrare ogni coppia di persona – ha detto il sindaco, Giampiero Fossi - desidero rivolgere, fin da ora, a tutti i festeggiati, il mio più sentito grazie, per essere esempio di come sia possibile costruire, nel tempo, un rapporto indissolubile e così prezioso per tutta la nostra comunità".