A Firenze arriva il salone europeo dedicato alla lingerie

Firenze, 16 gennaio 2024 – Dal 10 al 12 febbraio alla Fortezza Da Basso di Firenze si svolgerà 'Immagine Italia & Co', il più importante salone europeo dedicato alla lingerie. L'evento svela le tendenze per l’autunno/inverno 2024 2025, definiti sulla base delle analisi dei più importanti trend forecaster internazionali in condivisione diretta con gli oltre centottanta marchi del settore che saranno presenti in fiera.

“Si tratta di uno studio molto scrupoloso e approfondito – sottolinea Raffaella Petrossi, general manager del salone – e che rappresenta una vera e propria risorsa irrinunciabile per i nostri visitatori che in questo modo riescono ad avere sia una panoramica completa sulle più importanti collezioni del comparto, sia una corretta indicazione sulle direzioni stilistiche messe a punto. In questi ultimi anni siamo cresciuti molto, sia in termini di collezioni presenti sia in termini di visitatori grazie all'appeal che i nostri marchi apportano al salone e alle sempre più consolidate partnership dedicate agli incoming dei buyer provenienti da tutta Europa e non solo. Saranno infatti 300 i compratori ospiti di questa prossima edizione provenienti da quattordici nazioni. Siamo consapevoli di rappresentare un settore molto importante del comparto moda ed è per questo che intendiamo promuoverlo al meglio e accelerarne la crescita con un evento internazionale che contiene al suo interno altri eventi e momenti di condivisione e approfondimento”.