Lo spettacolo di Firenze vista dall’alto: alle Cascine la ruota panoramica illumina il Natale

Firenze, 8 dicembre 2023 – Firenze da oggi potrà essere ammirata dall’alto. Taglio del nastro alle Cascine, nella mattinata dell’8 dicembre, per la ruota panoramica, alta 55 metri, che apre il periodo delle festività di Natale.

La ruota in piazza Vittorio Veneto resterà però ben oltre le feste: sarà operativa fino al prossimo 10 giugno (ma senza possibilità di proroghe, perché l'area sarà interessata dai lavori di riqualificazione), sfiorando l'inizio dell'estate e l'arrivo in città della macchina organizzativa del Tour de France.

La scelta delle Cascine per la ruota panoramica - che ha dovuto traslocare dalla Fortezza da Basso causa i lavori del sottoatraversamento - è «perché vogliano dare un segnale che le Cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere e ce le riprendiamo anche con iniziative come questa: dove c'è cultura, dove ci sono le famiglie, i giovani, c'è un vero presidio sociale che rafforza il contrasto ai problemi della sicurezza. Le Cascine sono il parco dei fiorentini, riprendiamocelo: questo il messaggio», ha detto stamani il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Rispondendo ai giornalisti Nardella ha parlato di «una bellissima novità, direi doppia» per la ruota panoramica, il luogo appunto e anche la «durata», visto che resterà per mesi: «Rimarrà per molto tempo, fino a giugno come abbiamo deciso insieme alla soprintendente Antonella Ranaldi che voglio ringraziare, anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi che era per tenerla sempre, insomma intanto facciamo progressi.

Visto il successo dei due anni precedenti sicuramente avere per tutto questo tempo» la ruota panoramica alle «Cascine sarà un modo anche per attrarre i turisti fuori dal quadrilatero romano del centro storico e quindi spalmare i flussi turistici anche fuori dalle aree tradizionali delle città».